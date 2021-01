Binnenland

Opbrengst thuistriatlon Maarten van der Weijden al meer dan een ton

Maarten van der Weijden is met zijn triatlon in eigen huis over de grens van 100.000 euro gegaan. Dat liet de olympisch kampioen in het open water van 2008 zondag weten. Zaterdag had hij al 90.000 euro opgehaald, maar mede dankzij de mensen die thuis meededen is het bedrag opgelopen naar meer dan ee...