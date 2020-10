Vier gewonden bij grote brand in flat Sneek

Meerdere mensen moesten naar het ziekenhuis na een brand in het Friese Sneek. Ⓒ Jaring Rispens

SNEEK - In een portiekflat in de Rijperahemstraat in Sneek heeft vrijdagavond op de derde etage een uitslaande brand gewoed. Vier personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, zegt een woordvoerster van de brandweer.