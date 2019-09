Rijkste Chinees stopt met werken

Jack Ma ’vermomd’ als Michael Jackson. Ⓒ AFP

Amsterdam - Had internet-analfabeet Jack Ma op zijn net aangeschafte computer wel antwoord gekregen op zijn zoekterm ’Chinees bier’ dan had de wereld er heel anders uitgezien en was hij mogelijk niet uitgegroeid tot de rijkste Chinees met een geschat vermogen van 40 miljard dollar. Want Ma dacht: ’dat kan beter’; en hij bewees het.