Drugsverdachten ’waren alleen aan het pokeren’

ROTTERDAM - Ondanks een volgens justitie ellenlange lijst met verdenkingen, ontkennen de vijf verdachten in de megadrugszaak ’Dobricic’ stellig alle betrokkenheid. Dat bleek dinsdag tijdens de eerste van de tien zittingsdagen in de Rotterdamse rechtbank. Ze worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij een grootschalige cocaïnesmokkel in de Rotterdamse haven en omgeving in de periode 2016-2018. „We waren alleen maar aan het pokeren.”