Migranten verstopt tussen glasscherven en in zakken giftige as

Volgens de Guardia Civil werden bij de actie in totaal 41 migranten opgepakt, van wie zich vier tussen het afval hadden verstopt. Een groot deel van het glas was volgens de politie gebroken, waardoor de migranten kans liepen op ernstige verwondingen tijdens de lange overtocht naar het Europese vasteland. Volgens de Spaanse politie is de as zeer schadelijk als die wordt ingeademd.

Eén van de mannen die zich in een grote zak as had verscholen, werd bewusteloos aangetroffen. De man stond een zeven uur durende overtocht te wachten naar Europa.

Het afval in de containers zou verwerkt worden in Spanje. Dit jaar werden bijna 1800 migranten aangetroffen in voertuigen Melilla. Over heel 2020 werden bijna 12.000 migranten gevonden.