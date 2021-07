Opmerkelijk protest op Cuba: ’Stop de dictatuur’

De demonstranten riepen leuzen als „stop de dictatuur” en „vaderland en leven”, een variatie op de revolutionaire strijdkreet „vaderland of de dood.” Volgens deelnemers aan de protesten met wie de BBC heeft gesproken, is het protest op sociale media georganiseerd. Een van hen zei: „We zijn niet bang. We willen verandering, we willen geen dictatuur meer.”

Beelden van de demonstraties werden live via internet uitgezonden. De Cubaanse autoriteiten leken druk bezig om die live streams te onderscheppen, maar als er in de ene stad een eind kwam aan de uitzendingen, begonnen er nieuwe in andere steden.

De communistische president van Cuba, Miguel Diaz-Canel, heeft aanhangers inmiddels opgeroepen op te treden tegen demonstranten die de straat opgaan. De Cubaanse leider wil dat zijn volgelingen de „provocaties” het hoofd bieden. Aanhangers zouden bereid zijn de regering „met hun leven” te verdedigen.

In de hoofdstad Havana reden jeeps van de speciale veiligheidstroepen rond, bewapend met machinegeweren.

De president hield in zijn oproep de Verenigde Staten verantwoordelijk voor de onrust. Hij reageerde daarmee op de ongebruikelijke protesten door Cubanen. Zij voelen zich verwaarloosd door de machthebbers tijdens de grootste economische crisis in dertig jaar.

De economische crisis op Cuba is mede een gevolg van de coronapandemie. Er is onder meer een tekort aan medicijnen in het land. Bovendien zagen de autoriteiten zich genoodzaakt om vanwege de crisis in een groot deel van het land de elektriciteit meerdere uren per dag af te sluiten.