Protesten op Cuba: ’Stop de dictatuur’

De demonstranten riepen leuzen als „stop de dictatuur” en „vaderland en leven”, een variatie op de revolutionaire strijdkreet „vaderland of de dood.” Volgens deelnemers aan de protesten met wie de BBC heeft gesproken, is het protest op sociale media georganiseerd. Een van hen zei: „We zijn niet bang. We willen verandering, we willen geen dictatuur meer.”

Beelden van de demonstraties werden live via internet uitgezonden. De Cubaanse autoriteiten leken druk bezig om die live streams te onderscheppen, maar als er in de ene stad een eind kwam aan de uitzendingen, begonnen er nieuwe in andere steden.