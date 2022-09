Donny M. bleef op vrije voeten door kapitale blunder politie

Binnenland

Medewerker muziekscholen Amersfoort en Soest vast voor zedendelict

Een 22-jarige man uit Amersfoort is aangehouden op verdenking van een zedendelict. Volgens de politie is aangifte tegen hem gedaan wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag in zijn functie als medewerker van twee muziekscholen in zijn woonplaats en in Soest.