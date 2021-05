Vijfde arrestatie om vergismoord Beuningen

Vorige week moesten twee verdachten, een 31-jarige Amsterdammer en een man van 30 jaar voor de rechter in Arnhem verschijnen. Het was toen al duidelijk dat het onderzoek in de zaak nog niet klaar was. Enkele dagen voor de zitting werden twee Amsterdammers van 20 en 32 jaar gearresteerd. Het OM denkt dat het onderzoek begin september afgerond zal zijn.

Volgens het rechercheteam dat de zaak onderzoekt wijst alles erop dat de verdachten zich vergist hebben en dat Kilicsoy een onschuldig slachtoffer is. De man werd op klaarlichte dag vanuit een busje in zijn hoofd en bovenlichaam geschoten. Volgens het OM zijn een of meer verdachten ook betrokken geweest bij een liquidatiepoging in Tienhoven, twee dagen voor de schietpartij in Beuningen. Ook in die zaak zou er sprake zijn van een vergissing.