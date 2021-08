Regen brengt verlichting in Turkije na aanhoudende bosbranden

Ⓒ Hollandse Hoogte

ISTANBUL - In delen van Turkije heeft regen verlichting gebracht na anderhalve week van verwoestende natuurbranden. De autoriteiten in de onder toeristen populaire provincie Antalya zeggen dat het vuur daar inmiddels onder controle is. Er waren onder meer flinke stortbuien in het zwaar getroffen district Manavgat.