OM vervolgt Ali B en Jeroen Rietbergen voor zedenfeiten

De zedenverdenkingen tegen Marco Borsato rond The Voice zijn volgens het OM niet bewijsbaar. De zaak tegen hem wordt geseponeerd. De zanger blijft wel verdachte in het onderzoek naar de aangifte van een minderjarig meisje, dat stelt door Borsato te zijn misbruikt. Dat onderzoek staat los van TVOH.

De beslissingen van het OM volgen op een onderzoek van meer dan een jaar nadat verschillende slachtoffers aangifte en meldingen deden tegen Ali B, Borsato en Rietbergen. De onderzoeken hadden veel voeten in de aarde, ook omdat de televisieproducent van The Voice en RTL zelf een advocatenkantoor inschakelden voor een eigen onderzoek.

BN’ers gehoord

Het afgelopen jaar werden de aangeefsters maar ook getuigen meerdere keren verhoord. In de laatste fase werden Ali B, Borsato en Rietbergen als verdachten gehoord. De aangifte tegen een regisseur van het programma werd al in eerder stadium geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs.

Het feit dat Borsato in het The Voice verhaal niet wordt vervolgd is niet helemaal verrassend. Tegen Borsato werden voor zover bekend geen aangiften gedaan. Er was wel sprake van meldingen van grensoverschrijdend gedrag maar het OM ziet daarin onvoldoende bewijs om tot vervolging over te gaan.

Borsato krijgt wel nog van het OM te horen wat er wordt besloten over de aangifte die een minderjarig meisje tegen hem deed vanwege aanranding. Dat gebeurde volgens de aangeefster in de privésfeer en niet in of rondom The Voice. In dat onderzoek vinden nog getuigenverhoren plaats. Borsato wil niet inhoudelijk reageren. „Wij hebben onze cliënt vandaag uitvoerig gesproken en hij kiest ervoor om geen inhoudelijke reactie te geven”, zegt advocaat Geert-Jan Knoops, die Borsato samen met zijn vrouw Carrie juridisch bijstaat. „Maar het spreekt voor zich dat hij met instemming heeft kennisgenomen van het besluit en het daar verder bij wil laten.”

Ali B: ’Verbaasd’

Ali B wordt vervolgd voor zedenfeiten met drie meerderjarige vrouwen in 2014 en 2018 in Heiloo, Amsterdam en het buitenland. De zaak van een vierde aangifte wordt geseponeerd. Ali B zegt in een verklaring ’verbaasd’ te zijn omdat hij in mediation is met een aantal aangeefsters. ’Het is bizar’, zegt hij. Volgens de zanger zijn juist in deze periode gesprekken over mediation gaande. „Waarom heeft het OM daar niet op gewacht?” vraagt hij zich af.

„Dat ze daar niet voor hebben gekozen is onbegrijpelijk, zeker nu deze binnen afzienbare tijd zouden worden afgerond. Ik heb met alles meegewerkt tot op heden en zal dat blijven doen. Ik heb het volste vertrouwen in een juiste beslissing van de rechtbank”, aldus Ali B.

Jeroen Rietbergen wordt volgens het OM vervolgd vanwege een zedenfeit dat in februari 2018 zou hebben plaatsgevonden rond de opnamestudio’s waar TVOH werd opgenomen.

Rietbergen: ’Geschokt’

In een verklaring stelt Jeroen Rietbergen dat hij „geschokt” is door het bericht dat het OM heeft besloten de zaak tegen hem niet te seponeren: „Ik heb direct toegegeven me schuldig te hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, daarvoor oprechte spijt betuigd, alle consequenties genomen en het afgelopen jaar hard aan mezelf gewerkt”, aldus Rietbergen. „Maar ik heb altijd gezegd dat ik me niet schuldig heb gemaakt aan strafbare feiten. Er is nooit sprake geweest van dwang, aanranding of verkrachting. Dat het OM besloten heeft mij toch te vervolgen terwijl er diverse zaken in het onderzoek naar boven zijn gekomen waaruit blijkt dat van dwang geen sprake is geweest is een hele zware klap en vind ik onbegrijpelijk.”

Ook Peter Plasman, de advocaat van Rietbergen, vindt het „onbegrijpelijk” dat zijn cliënt door het OM wordt vervolgd. „Naar de beweegredenen van het Openbaar Ministerie om de zaak niet te seponeren kan slechts worden gegist, maar de verdediging kan zich niet aan de indruk onttrekken dat daarbij de media-aandacht een belangrijke factor is geweest.”

’Eindelijk erkenning’

Een van de vrouwen die aangifte deed, zangeres Nienke Wijnhoven, stelt in een verklaring dat ze ’eindelijk het gevoel heeft dat ze erkenning krijgt voor wat haar is overkomen’. „Haar ervaringen zijn niet gebagatelliseerd of verdraaid”, aldus haar advocaat Sébas Diekstra. Wijnhoven hoopt dat anderen naar aanleiding van het besluit van het OM alsnog naar voren treden om hun verhaal te doen. Ze zegt dankbaar te zijn voor een ’gedegen en integer strafrechtelijk onderzoek’. Wijnhoven deed aangifte tegen Rietbergen.

Nienke Wijnhoven

Iets meer dan een jaar geleden ontplofte de bom in Hilversum: de populaire talentenjacht The voice of Holland werd plots van tv gehaald in aanloop naar een gevreesde aflevering van het Youtube-programma Boos.

The voice of Holland was een megahit voor RTL, voordat er roet in het eten werd gegooid toen het gedrag van coaches Ali B, Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en regisseur Martijn N. begin vorig jaar op straat kwam te liggen. Dat gebeurde na beschuldigingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

In één verdenking - die tegen regisseur Martijn N. - liet het Openbaar Ministerie in november weten niet te vervolgen. Tegen N. was aangifte gedaan van onzedelijke betasting en een zoen op de mond. De regisseur heeft de aantijgingen aan zijn adres altijd ontkend.

Toen het verhaal over The Voice naar buiten kwam, legde Rietbergen zijn werk als bandleider direct neer. Rietbergen erkende dat hij relaties van „seksuele aard” met vrouwen heeft gehad die betrokken waren bij het programma. Ali B ontkent de aantijgingen, net als Borsato.

De eerste Boos aflevering over het vermeende misbruik achter de schermen van het programma werd in januari 2022 gedeeld. In die uitzending deden negentien vrouwen tegenover Hofman hun verhaal over bandleider Jeroen Rietbergen, vijftien over een regisseur en twee vrouwen vertelden dat ze aangifte hadden gedaan tegen coach Ali B Na de uitzending stapten nog meer vrouwen naar de politie.

Tweede aflevering Boos

In een tweede aflevering van Boos werd onder meer gezegd dat John de Mol mogelijk op de hoogte zou zijn geweest van meer meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van Rietbergen.

In de aflevering werd een opgenomen telefoongesprek tussen een vermeend slachtoffer en een contactpersoon binnen de productie afgespeeld. In dit gesprek werd duidelijk dat vier vrouwen, onder wie medewerkers, melding hebben gedaan van wangedrag van Rietbergen op de set van The Voice. Het is echter niet duidelijk of deze meldingen ook bij John de Mol terecht zijn gekomen.