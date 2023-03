OM vervolgt Ali B en Jeroen Rietbergen voor zedenfeiten

Een 41-jarige man uit Almere, Ali B, zal volgens het OM worden vervolgd voor zedenfeiten met drie meerderjarige vrouwen. De verdenking heeft betrekking op feiten die gepleegd zouden zijn in 2014 en 2018 in Heiloo, Amsterdam en in het buitenland. „Eén van die drie verdenkingen is TVOH-gerelateerd. De aangifte van een vierde vrouw, tegen dezelfde verdachte, zal worden geseponeerd. Deze aangifte is ook gerelateerd aan TVOH, maar uit de onderzoeksbevindingen is niet gebleken dat er sprake is van een strafbaar feit”, aldus het OM.

Ook een 51-jarige man uit Huizen, Jeroen Rietbergen, zal worden vervolgd. Hij wordt verdacht van een zedenfeit dat in februari 2018 zou hebben plaatsgevonden in of rond de opnamestudio’s waar The Voice of Holland werd opgenomen.

Iets meer dan een jaar geleden ontplofte de bom in Hilversum: de populaire talentenjacht The voice of Holland werd plots van tv gehaald in aanloop naar een gevreesde aflevering van het Youtube-programma Boos.

The voice of Holland was een megahit voor RTL, voordat er roet in het eten werd gegooid toen het gedrag van coaches Ali B, Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en regisseur Martijn N. begin vorig jaar op straat kwam te liggen. Dat gebeurde na beschuldigingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

In één verdenking - die tegen regisseur Martijn N. - liet het Openbaar Ministerie in november weten niet te vervolgen. Tegen N. was aangifte gedaan van onzedelijke betasting en een zoen op de mond. De regisseur heeft de aantijgingen aan zijn adres altijd ontkend.

Toen het verhaal over The Voice naar buiten kwam, legde Rietbergen zijn werk als bandleider direct neer. Rietbergen erkende dat hij relaties van „seksuele aard” met vrouwen heeft gehad die betrokken waren bij het programma. Ali B ontkent de aantijgingen, net als Borsato.

De eerste Boos aflevering over het vermeende misbruik achter de schermen van het programma werd in januari 2022 gedeeld. In die uitzending deden negentien vrouwen tegenover Hofman hun verhaal over bandleider Jeroen Rietbergen, vijftien over een regisseur en twee vrouwen vertelden dat ze aangifte hadden gedaan tegen coach Ali B. Na de uitzending stapten nog meer vrouwen naar de politie.

Tweede aflevering Boos

In een tweede aflevering van Boos werd onder meer gezegd dat John de Mol mogelijk op de hoogte zou zijn geweest van meer meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van Rietbergen.

In de aflevering werd een opgenomen telefoongesprek tussen een vermeend slachtoffer en een contactpersoon binnen de productie afgespeeld. In dit gesprek werd duidelijk dat vier vrouwen, onder wie medewerkers, melding hebben gedaan van wangedrag van Rietbergen op de set van The Voice. Het is echter niet duidelijk of deze meldingen ook bij John de Mol terecht zijn gekomen.