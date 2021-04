Merkel hamert op totale lockdown in heel Duitsland

Maandag is er weer overleg tussen Merkel en de zestien deelstaatspremiers over het te voeren coronabeleid dat op veel punten in handen ligt van de deelstaten. Zoals gebruikelijk leiden verschillende zienswijzen tot verschillende maatregelen in de regio’s. Saarland bijvoorbeeld is deze week op eigen initiatief begonnen met ingrijpende versoepelingen tot ergernis van Merkel. Ze heeft eerder al gezinspeeld op federale wetgeving om de deelstaten hun bevoegdheden in het coronabeleid af te nemen.

Merkels partijgenoot Armin Laschet, die behalve premier van Noordrijn-Westfalen ook de nieuwe leider van de christendemocraten is, heeft in de paasdagen de naam ’overbruglockdown’ gelanceerd. Die zou in heel de bondsrepubliek een periode van twee tot drie weken moeten zijn waarin de bevolking heel veel beperkingen worden opgelegd en heel veel mensen zouden worden ingeënt.