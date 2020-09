Keiharde cijfers: toerisme in Nederland ingestort

Een groot deel van de malaise in de toeristenbranche kon nog worden goedgemaakt door het mooie zomerweer in ons land. Ⓒ Johan Westra

Den Haag - Het toerisme in Nederland is ingestort, laten de keiharde cijfers zien. Er komen dit jaar bijna driekwart minder buitenlandse bezoekers naar ons land, terwijl het aantal Nederlanders dat op vakantie gaat in eigen land met ruim een derde krimpt.