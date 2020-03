Overheid lanceert speciale website over corona voor laaggeletterden

Op de website geeft ’Steffie’ op een eenvoudige manier uitleg over de symptomen van het coronavirus en er staan tips voor het maken van een dagindeling. Ook de maatregelen die de overheid heeft genomen worden op de website corona.steffie.nl op een simpele manier uitgelegd.

In de Tweede Kamer vragen meerdere politieke partijen al langer om speciale communicatie voor speciale doelgroepen. Het kabinet heeft eerder al doventolk Irma ingezet bij persconferenties. De tolk is inmiddels uitgegroeid tot een bekende Nederlander. Vooral de vertaling van het woord ’hamsteren’ is een grote hit geworden.