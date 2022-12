Schaatsers massaal voor het laatst het ijs op, hulpdiensten waarschuwen

Zondagochtend gingen door het hele land schaatsers het ijs op. Onder anderen in het Haagse Bos trokken veel ijsfanaten er zondag opuit.

Ook op de Groote Wielen bij Leeuwarden is het een komen en gaan van schaatsers, evenals op andere meren en polders. Op het natuurijs zijn mensen aan het schaatsen, sleeën of zelfs schaatsend achter een rollator te vinden. Op de plek waar de schaatsers het ijs opstappen stroomt het water rijkelijk over het ijs, maar dit weerhoudt veel mensen er niet van om toch nog wat rondjes te schaatsen.

Ook de dichtgevroren Delftse grachten zorgen zondag voor veel mensen voor schaatsplezier.

In het Brabantse Veldhoven gingen schaatsers op deze vermoedelijk laatste ijsdag ook massaal het ijs op.

Gewonde schaatser

In het Overijsselse Belt-Schutsloot heeft de brandweer een gewonde schaatser van het ijs gehaald. De man zou tijdens het schaatsen gevallen zijn waarbij zijn schouder uit de kom raakte. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

Gemeenten en hulpdiensten waarschuwen

De buurgemeenten Alblasserdam, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam in Zuid-Holland komen zondag met een gezamenlijke oproep om niet op natuurijs te gaan schaatsen. „Het natuurijs in de regio Alblasserwaard is te dun en te onveilig om op te schaatsen. Het is gevaarlijk. Schaats vandaag veilig op je lokale ijsbaan!” melden ze.

De gemeente De Ronde Venen in de provincie Utrecht waarschuwt voor onbetrouwbaar ijs op de Botshol, een plassengebied niet ver van de Vinkeveense Plassen. Daar is zondagochtend een schaatser door het ijs gezakt. „Gelukkig hield hij er alleen een nat pak aan over. Het ijs op de Botshol is onbetrouwbaar, ga er daarom niet schaatsen. Breng jezelf en hulpverleners niet in gevaar!” roept de gemeente op. De gemeente Steenwijkerland in Overijssel waarschuwt voor wakken in het ijs, die voor gevaarlijke situaties zorgen.

De veiligheidsregio Hollands Midden, waar onder meer Leiden, Gouda en Alphen aan den Rijn onder vallen, zegt dat zondag een prachtige schaatsdag is. „Wees wel voorzichtig op de grote plassen. De hulpdiensten hebben het druk! Bel alleen 112 in noodgevallen en ga niet alleen het ijs op!”