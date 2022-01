’Vuurwerkverbod jaagt liefhebber over de grens en trekt zware wissel op politie’

Daarvoor waarschuwt de Raad van State (RvS) in een advies over het wetsvoorstel van GL-leider Jesse Klaver en PvdD-leider Esther Ouwehand om een vuurwerkverbod in te voeren. De RvS schiet de nodige gaten in dat voorstel. Zo stelden Klaver en Ouwehand voor om consumenten nog wel sommige soorten vuurwerk uit de zwaardere categorie F2 of F3 te laten afspreken. Maar dat wordt onhandhaafbaar, waarschuwt de RvS, waarop de linkse leiders die uitzondering uit hun voorstel halen en voor een algemeen verbod gaan.

Een ander punt van zorg van de hoge juridische adviseur is het zogeheten ’waterbedeffect’. De afgelopen jaren, toen er vanwege corona een vuurwerkverbod was, gingen veel Nederlanders al de grens over om in onze buurlanden hun pijlen en potten in te slaan.

Verbod lost probleem niet op

„Dit ’waterbedeffect’ zal nog sterker optreden bij een algeheel verbod en heeft dan ook belangrijke implicaties voor de inspanningen die toezichthouders en handhavers zullen moeten plegen”, stelt de RvS. Hoe de politie moet gaan handhaven op die inkoop over de grens hebben Klaver en Ouwehand volgens het advies ’onvoldoende gemotiveerd’. Een verbod lost bovendien het probleem van illegaal vuurwerk niet op, stipt de RvS aan.

Klaver en Ouwehand erkennen dat laatste, maar vinden ’dat geen argument om de ernstige gevolgen van consumentenvuurwerk te accepteren’. De kritiek rond het ’waterbedeffect’ beantwoorden ze enkel door te stellen dat ze ’het belang van adequate handhaving’ nu ’nog nadrukkelijker’ hebben opgenomen in hun voorstel.

