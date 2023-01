Premium Het beste van De Telegraaf

Admiraal Koeznetsov geplaagd door technische storingen ’Gedoemd’ Russisch vliegdekschip dreigt ten onder te gaan

De Admiraal Koeznetsov baarde in 2016 opzien vanwege de enorme rookwolken die het schip uitbraakte. Ⓒ ANP / EPA

Moermansk - De Admiraal Koeznetsov, het enige vliegdekschip van de Russische marine en het vlaggenschip van de Noordelijke Vloot, dreigt ten onder te gaan zonder dat er ook maar één vijand aan te pas is gekomen. De oorzaak? Volgens de Russische admiraliteit gepruts bij de scheepswerf die het kapitale schip in reparatie had. Volgens de scheepswerf slecht onderhoud van de Russische marine.