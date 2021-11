VN-Veiligheidsraad roept op tot staakt-het-vuren in Ethiopië

Sinds november vorig jaar woedt in de noordelijke deelstaat Tigray in Ethiopië een felle oorlog. Het regeringsleger trok Tigray binnen om daar de macht van rebellen van het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF) over te nemen. Dat is niet gelukt. Het TPLF herstelde zich van de aanvallen en begon aan een opmars.

De Ethiopische krijgsmacht heeft voormalige militairen opgeroepen terug te keren in het leger omdat ze vrezen voor het oprukken van de TPLF-strijders naar de hoofdstad Addis Abeba. Donderdag adviseerde het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlanders niet meer naar Ethiopië te reizen. Het reisadvies voor het land is rood geworden. Alleen voor hoogst noodzakelijke reizen kan uitsluitend nog naar Addis Abeba worden gereisd. Vrijdag adviseerde de Amerikaanse ambassade in Ethiopië Amerikanen die in het land zitten, zo snel mogelijk te vertrekken.