Sollicitanten VS stomverbaasd: wereldberoemde acteur Morgan Freeman aan andere kant van de tafel

Freeman hielp bij de selectie van negen nieuwe krachten voor het Gulf Shore Police Department. Eenmaal aan tafel moesten de sollicitanten even slikken toen duidelijk werd met wie ze het gesprek aangingen.

De politie maakt in de VS regelmatig gebruik van panels die helpen bij de werving van nieuw personeel en nu was Freeman, die oorspronkelijk uit Mississippi komt en er nog huizen bezit, aan de beurt. Freeman kent mensen bij de lokale politie en kwam zo in de zevenkoppige sollicitatiecommissie terecht. „Het kwam allemaal een beetje last-minute, maar de heer Freeman heeft ons een uitstekende dienst bewezen”, aldus de lokale politiebaas. „Hij had een pet op en werd niet altijd direct herkend, daardoor had het wel wat weg van een aflevering van Candid Camera. Maar zodra hij met zijn herkenbare stem begon te praten, viel bij de meesten het kwartje.”

Niet alle sollicitanten waren van slag van de aanwezigheid van Freeman. Enkelen hebben de selectie doorstaan en krijgen een baan aangeboden.