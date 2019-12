Advocaat Wiersum ’Nederlander van het jaar’

Groeiende bloemenzee bij het kantoor van de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

AMSTERDAM - De advocaat Derk Wiersum, die in september op straat voor zijn huis in Amsterdam werd doodgeschoten, is door Elsevier Weekblad gekozen tot Nederlander van het Jaar. Wiersum was sinds 2017 advocaat van de kroongetuige in de zaak tegen de crimineel Ridouan Taghi.