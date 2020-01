Broekers-Knol blij met EU-regie illegale migranten

„Ik heb over terugkeer begrepen dat Europa dat als geheel gaat doen”, zegt de VVD-bewindsvrouw hoopvol. Eerder was dat vooral aan de lidstaten. Het optimisme van de staatssecretaris heeft er volgens haar mee te maken dat Europa als machtsblok veel meer in de melk te brokkelen heeft dan Nederland afzonderlijk. „Europa is een grote economische entiteit en ik denk dat het belangrijk is dat we als EU veel kunnen bereiken.”

De staatssecretaris heeft nu de grootst mogelijke moeite om bijvoorbeeld afgewezen asielzoekers uit Marokko weer terug naar dat land te krijgen. Niet alleen werkt het Noord-Afrikaanse land niet mee, de bewindsvrouw komt er niet eens aan tafel met de juiste mensen om dat voor elkaar te krijgen.

De afgelopen vijf jaar gebeurde het meer dan 1000 keer dat Marokko een verzoek tot terugkeer niet of negatief heeft beantwoord, blijkt uit cijfers die de Dienst Terugkeer en Vertrek verstrekte aan De Telegraaf. Juist asielzoekers uit veilige landen zorgen voor veel overlast. Het nieuw te vormen Europese migratiebeleid biedt voor Broekers-Knol houvast, nu ze het zelf niet voor elkaar krijgt.

’Dublin’ voer voor discussie

Ook naar aanpassing van ander Europees migratiebeleid wordt gekeken. Bijvoorbeeld naar de zogeheten Dublin-verordening, die voorschrijft dat het land waar een vreemdeling aankomt verantwoordelijk is voor een asielverzoek. Asielzoekers kunnen vervolgens wel naar andere Schengenlanden reizen om daar kansloze aanvragen te doen. Broekers-Knol vertelde onlangs die regeling te willen moderniseren. „We hebben gesproken over problemen die wij zien in Dublin, daar is ook echt naar geluisterd.”

De staatssecretaris wilde inhoudelijk verder nog niet veel loslaten over haar wensen met betrekking tot nieuw Europees migratiebeleid. Eurocommissaris Schinas vertelde in De Telegraaf af te willen van verplichte herverdelingsquota voor asielzoekers over de lidstaten. In plaats daarvan wil hij dat ieder land bijdraagt, maar mogelijk op een andere manier. Zo is het naast opvang ook mogelijk om geld of expertise te leveren. Broekers-Knol wil nog niet zeggen op welke manier Nederland volgens haar zou moeten bijdragen aan dat systeem.