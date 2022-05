Vrouw wordt levend in doodskist gestopt en overlijdt na tweede opname alsnog

Rosa Isabel Cespede Callaca was dood verklaard na een ‘dodelijk’ ongeluk, maar toen de kist openging, staarde Callaca de menigte met open ogen aan. De begrafenisondernemer Juan Segundo Caje zegt tegen de Daily Mail: ,,Ze openende haar ogen en was aan het zweten.” Hij belde meteen de politie.

Met spoed bracht de politie haar in een open pick-up naar het nabije ziekenhuis Ferrenafe. Daar kwam ze aan de beademing te liggen.

Medische stelden daar vast dat ze inderdaad nog tekenen van leven vertoonde, alhoewel ze in zeer slechte staat was. Haar conditie leek in eerste instantie wat te verbeteren, maar later ging de gezondheid van de vrouw weer hard achteruit om een paar uur later alsnog te overlijden.

Waarom

Een anonieme tante zei tegen het ziekenhuispersoneel: ,,We willen weten waarom mijn nichtje tekenen van leven gaf toen we haar gisteren wilden begraven. We hebben video’s waarop te zien is dat zij de doodskist aanraakt en duwt.” Dat schrijft de Daily Mail.

De krant beschrijft over vermoedens binnen de omgeving van de vrouw dat de medici in het ziekenhuis waar ze later zou overlijden haar dood hebben aangezien voor een comateuze toestand.

De politie onderzoekt of het medische personeel haar achteloos van de beademing haalden en haar dood verklaarden zonder goed te controleren of dit daadwerkelijk het geval was.

Bij het ongeluk overleed haar schoonbroer, drie neven raakten gewond en zouden in het ziekenhuis liggen in een ernstige toestand.