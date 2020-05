Surfers voor kust Scheveningen in de problemen

De hulpdiensten zijn druk in de weer om de mensen uit het water te redden. Volgens ooggetuigen zijn er meerdere ambulances en traumahelikopters bij de bekende surfspot. Een helikopter probeert de schuimlaag die op het water is weg te blazen, zodat er beter zicht is in het water en de drenkelingen gezien kunnen worden. Ook is de brandweer vanaf het havenhoofd bezig met de reddingsoperatie. Ook de KNRM is druk in de weer. Het zou om zeker vier personen gaan.