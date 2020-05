Twee surfers overleden voor kust Scheveningen

De twee slachtoffers maakten deel uit van een grotere groep surfers vlak bij het Noordelijke Havenhoofd in de Haagse badplaats. Door nog onbekende oorzaak kwamen ze in grote problemen in het nog ijskoude water.

Bij de zoekactie is een derde surfer uit het water gehaald. Deze persoon was aanspreekbaar, zo laat een woordvoerder van de Kustwacht weten.

Er wordt nog gezocht. Mogelijk zijn nog drie andere personen in het water. Een flinke schuimlaag op het water bemoeilijkt de reddingsoperatie, waarbij behalve de Kustwacht ook twee traumahelikopters zijn opgeroepen. Die zijn inmiddels vertrokken, zo meldt een getuige.

Ⓒ Dick Teske

De politie bevestigt ook op Twitter dat ’de hulpactie onverminderd voort gaat’.

De surfer die bij kennis uit het water is gehaald, liet weten dat de groep bestond uit zes personen. Of er inderdaad nog gezocht wordt naar drie anderen, kon een politiewoordvoerder overigens niet aangeven.

Ⓒ ANP

Schuim

Een helikopter probeert de schuimlaag die op het water is weg te blazen, zodat er beter zicht is in het water en de mogelijke drenkelingen gezien kunnen worden. Ook is de brandweer vanaf het havenhoofd bezig met de reddingsoperatie.

Ⓒ Telegraaf

De veiligheidsregio roept andere watersporters die nog in de buurt van de reddingsactie actief zijn, zo snel mogelijk het gebied te verlaten.