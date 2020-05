Zoekactie naar mogelijk nog drie vermiste watersporters hervat

Volgens de woordvoerder is zeker nog één persoon vermist, maar zijn er nog twee anderen in zee gezien. „Het is onduidelijk of deze surfers zelf uit de zee zijn gekomen of niet. Als dat wel het geval is, dan vragen wij deze mensen om contact op te nemen met de politie zodat daar duidelijkheid over is.”

Twee surfers overleden

Een groep watersporters kwam maandagavond in de problemen voor de kust van Scheveningen. Twee van de mensen die uit het water zijn gehaald zijn maandagavond overleden, een is naar een ziekenhuis gebracht. Hulpverleners hebben de twee slachtoffers geprobeerd te reanimeren, maar tevergeefs.

De hulpdiensten hebben maandagavond tot 23.00 uur gezocht en moesten toen de zoekactie staken omdat het te donker was. Bovendien werd het zoekgebied steeds groter.

Zeven mensen zijn uit het water gered; sommigen konden op eigen kracht uit het water komen, anderen zijn geholpen door reddingsdiensten.

Zowel op water als op de wal werd gezocht naar de vermisten.

Rond 19.00 uur kwamen de eerste meldingen over een groep watersporters in nood, bij het Noordelijke Havenhoofd in de Haagse badplaats. Door nog onbekende oorzaak kwamen ze in grote problemen in het nog ijskoude water.

Ⓒ ANP

Het was maandagavond niet helemaal duidelijk om hoeveel personen het steeds ging, omdat het niet één groep betreft en de individuele personen elkaar niet allemaal kennen.

’Schuim maakt surfen moeilijk’

De hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Behalve brandweer en de KNRM waren ook twee traumahelikopters opgeroepen. Die zijn bij het vallen van de avond weer vertrokken.

Ⓒ Telegraaf

Er lag maandag een flinke schuimlaag op de Noordzee. Dat maakt het voor surfers lastig om op te krabbelen als je bent omgevallen, vertelden twee surfers die maandagavond laat in de kustplaats uit het water kwamen. De twee hadden zelf in de avond een tijdje gesurft. Zij waren geen onderdeel van de groep die in de problemen kwam.

De schuimlaag bemoeilijkte maandagavond ook de reddingsoperatie in ernstige mate. Een helikopter probeerde het schuim steeds weg te blazen, zodat er beter zicht is in het water en de mogelijke drenkelingen gezien kunnen worden.

Ⓒ Dick Teske

Ook vanaf het Noordelijk Havenhoofd werden diverse reddingshulpmiddelen ingezet. Met onder andere een hoogwerker werd vanaf de betonblokken in het water gezocht naar de drenkelingen.

De surfer die bij kennis uit het water is gehaald, liet aanvankelijk weten dat de groep bestond uit zes personen. De hulpdiensten gingen daar even op af, maar later bleek dat er mogelijk meer watersporters waren.

Ⓒ ANP

De veiligheidsregio riep maandagavond andere watersporters die nog in de buurt van de reddingsactie actief waren, zo snel mogelijk het gebied te verlaten.