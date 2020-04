Misleiding met term volkoren op verpakking

„Veel fabrikanten gebruiken volkoren als verkooptruc op ongezonde producten met veel suiker of verzadigd vet”, zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. „Met volkorenclaims en graanhalmen op de verpakking proberen ze consumenten te verleiden. Die denken een gezonde keuze te maken, terwijl er vaak maar een klein deel volkorenmeel in zit. En hoeveel dat precies is, is vaak onduidelijk, zelfs als je de kleine lettertjes op de achterkant bestudeert. Fabrikanten moeten stoppen met die volkorenmisleiding en zich houden aan de richtlijnen van de NVWA.”

Volgens de Warenwet moet volkorenbrood altijd voor 100 procent uit volkorenmeel bestaan.Voor producten zoals crackers, beschuit, koekjes en pasta geldt een andere afspraak.