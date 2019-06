Tropische week in Nederland, maar let hier even op

Volgens Weeronline moeten mensen die naar het strand gaan extra oppassen. „Als het 30 graden is met weinig wind, kijken mensen wel uit om lang in de zon te blijven. Veel te heet. Met een verkoelend briesje op het strand of op een bootje is de zon even sterk, maar dan heb je het minder door”, aldus een woordvoerder. Iemand die op een boot zit moet ook nog eens rekening houden met de reflectie van het water, waardoor je nog iets sneller verbrandt.

Bekijk ook: Deze junimaand waarschijnlijk de warmste ooit gemeten

De zonkracht is het sterkst in de eerste helft van de middag. In het noorden van het land is die ongeveer 6,5 op de UV-index, in het zuiden ruim 7.

Zwemtips

Met een week van zomerse temperaturen in het vooruitzicht adviseert de Reddingsbrigade Nederland niet te gaan zwemmen op gevaarlijke plekken, zoals bij bruggen en sluizen. „Ook zwemmen in rivieren raden we af wegens de stroming”, aldus een woordvoerder.

De reddingsbrigade raadt aan alleen te gaan zwemmen op plekken waar het kan en mag. „Daarbij gaat het met name om de stranden en recreatieplassen. Dat zijn ook de plekken waar wij met onze vrijwilligers toezicht houden.”

De woordvoerder zegt dat de temperatuur van het zeewater nu ongeveer 15 of 16 graden is. „Dat is zo ongeveer de temperatuur waarop je het water in kan. Al is het nog wel wat fris.”

De reddingsbrigade adviseert mensen om met de hoge temperaturen genoeg te blijven drinken om uitdroging te komen en voldoende te eten.