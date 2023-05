’Sadistische’ babymoord: Britse ouders krijgen levenslang

De vader krijgt een celstraf van minstens 29 jaar, de moeder gaat zeker 27 jaar de bak in. De baby uit Derbyshire stond al onder verscherpt toezicht, maar een familierechter besloot om de ouders - Stephen (30) en Shannon (22) - weer de volledige verantwoordelijkheid over het kind te geven. Wel zouden er verplichte bezoeken volgen van zorgprofessionals. Maar ruim een maand nadat Finley weer helemaal terug bij zijn ouders was, ging het mis. De ouders zouden zelf 112 gebeld hebben en meldden een hartstilstand. Finley was niet meer te redden en overleed onder meer door een longontsteking. Ook werden er sporen van cannabis in zijn bloed aangetroffen.

In het ziekenhuis hadden artsen al snel door dat de baby zwaar mishandeld was. Het kind was nog maar tien maanden oud, maar kampte met meer dan vijftig botbreuken, zeventig blauwe plekken en twee brandwonden, waarvan een vermoedelijk door een sigaret was veroorzaakt. De rechtbank sprak volgens Britse media van een „brute en langdurige mishandeling met een sadistische motivatie.” Hun motief is onduidelijk, volgens The Daily Mail zijn de ouders drugsverslaafd.

„Niemand heeft Finley horen huilen of schreeuwen van de pijn omdat jullie hem samen de verwondingen hebben toegebracht, waarbij een van jullie zijn botten brak en de ander hem stil hield met de hand voor zijn mond”, zei de rechter. In het Verenigd Koninkrijk klinkt veel kritiek op de kinderbescherming vanwege de zaak. De rol van de autoriteiten en mogelijke tekortkomingen daarin worden onderzocht.