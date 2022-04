Alwéér komt Saharastof onze kant op: ’Was je auto tijdens paasweekend’

De nieuwe wolk Saharastof is wel een stuk kleiner, meldt Weeronline. Naar verwachting trekt de stof dinsdag of woensdag over ons land die voor een laagje op de auto’s kan zorgen.

Maar de wolk zorgt niet alleen voor viezigheid. Het kan ook voor kleurrijke zonsopkomsten en ondergangen zorgen, mits het helder weer is. Die kans is echter niet heel groot, zegt Weeronline. ,,Er is kans dat de stof dinsdag in de loop van de middag al te veel bewolking veroorzaakt en dan is de zonsondergang niet of nauwelijks zichtbaar.’’ Dat geldt ook op woensdag.

Hemel kleurt oranje vanwege de stof. Ⓒ ANP/HH

Wanneer kun je het beste de auto wassen? Weeronline adviseert om te wachten tot het paasweekend, omdat het woensdag kan regenen en dan kan ’de regen het Saharastof meenemen uit de lucht’.