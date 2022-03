Studenten bouwen ondanks oorlog door aan recordpoging bierkrattenbrug

Op 24 februari ging het project van start, terwijl het stormde en regende op de campus. In Oost-Europa brak de oorlog uit, waardoor de initiatiefnemers zich afvroegen of dit project wel door kon gaan. „We zijn direct bij elkaar gaan zitten. Wat nu? Tegen onze vrijwilligers hebben we gezegd: als iemand zich hier niet comfortabel bij voelt, mag hij zich terugtrekken”, zegt student Jaime de Bruin tegen Tubantia. Niemand besloot dit te doen. En daar was De Bruin blij mee, want verschillende partijen hadden zich al contractueel verbonden aan het project. „Terugkrabbelen kon niet”, benadrukt hij. Zo kreeg het team de kratten van de brouwer te leen.

Op de bouwplaats staat maandag al een enorme tien meter hoge toren van bierkratten. 36 meter verderop moet een tweede toren komen. Maar het draait allemaal om de boogbrug daartussen, schrijft Tubantia. Die is zo goed als af. Zaterdag is de recordpoging tijdens de open dag van de UT. Dan worden de steigers waarop de brug nu rust verwijderd, samen met de spanbanden. Als de toren een uur lang zelfstandig blijft staan, kan het feest beginnen.

Heel lastig

In totaal bestaat de brug straks uit 12.600 bierkratten. Het record van de Technische Universiteit Eindhoven staat op 26,69 meter. Eerdere pogingen van andere universiteiten faalden in 2018 en 2020. En dat is niet gek, want het heel lastig om een stevige burg te bouwen, zegt De Bruin tegen Turbantia. „Het ontwerpteam binnen onze commissie schreef een mega-ingewikkeld wiskundig programma. Daar is een softwaremodel uitgerold. Het komt erop neer dat vooraf de positie van elk krat in de brug vaststaat”, zegt hij. Vrijwilligers kijken bij het plaatsen van een krat op de tekening om te zien waar deze moet komen – horizontaal of verticaal.

Het project gaat niet alleen maar om de lol, want studenten doen technische kennis op en houden zich bezig met randzaken, zoals het vinden van sponsoren en het aanvragen van vergunningen. „Velen van ons gaan na hun studie aan het werk als projectleider of adviseur”, zegt De Bruin. „Bij dit project leren we ons als professionals te gedragen.”

De recordpoging houdt niet alleen de studenten bezig, maar ook de bierbrouwers. In Delft bouwen ze met Heineken, in Eindhoven met Bavaria en in Enschede met Grolsch.

Zaterdag is niemand van het Guinness Book of Records aanwezig, want het proces kostte te veel tijd. Maar dat mag de pret niet drukken: „Als het lukt is het een wereldrecord. Alleen wordt het niet vastgelegd”, zegt de student.