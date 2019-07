VVD-fractieleider Emmen aangehouden om illegale organenhandel

Zolang het onderzoek tegen hem loopt, trekt Scheltens zich terug als voorzitter van de VVD-fractie, zo werd donderdag bekend. Hij blijft wel raadslid. Aan het Dagblad van het Noorden liet de politicus weten het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien.

Het ging volgens het Openbaar Ministerie (OM) om ruim 400 ton dat in containers naar Azië is vervoerd. Op papier leek het of de producten naar Bulgarije gingen. Voor Europa geldt andere regelgeving.

Eerder deze maand kreeg een 31-jarig mederaadslid van de PVV in Emmen een werkstraf van 150 uur opgelegd nadat was gebleken dat een aangifte van bedreiging die hij juni vorig jaar deed, vals was.