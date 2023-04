Philips-beeld arriveert na triomftocht in Zaltbommel

De 23.000 kilo wegende beeltenis van de oprichter van de Eindhovense elektronicagigant is de afgelopen negen maanden in een scheepswerf in Millingen aan de Rijn in elkaar gezet door de Nijmeegse kunstenaar Andreas Hetfeld en zijn team. Vanuit deze werkplaats werd het stalen gevaarte naar de geboorteplaats van Gerard gevaren.

Burgemeester Pieter van Maaren van Zaltbommel heette het kunstwerk, dat het hele weekeinde aan de kade van zijn stad blijft liggen, met de nodige trots welkom. „Mooi dat ingenieur Gerard na het vertrek van zijn familie naar Eindhoven weer even thuis is.”

Ⓒ SANDER KONING

De komende dagen wordt het uit 500 staalringen opgebouwde borstbeeld dat op 100.000 plekken handmatig aan elkaar is gelast, gedemonteerd en in delen met vrachtwagens naar Eindhoven gereden. Daar wordt het op 15 mei aan de lichtstad geschonken vanwege het 130-jarige bestaan van de firma in 2021.

Het krijgt een tijdelijke plek op Strijp -T en verhuist later naar het nieuwe Victoriapark, vlak bij de eerste gloeilampenfabriek aan de Emmasingel.