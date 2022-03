LIVE Peter T. (53) terecht voor bezit van honderden ’trip-chocoladerepen’

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie Ⓒ Charisse Kenion

ZWOLLE - In de rechtbank van Zwolle staat donderdag een zaak gepland tegen Peter T. (53), die in 2018 werd aangehouden wegens het bezit en bereiden van ’psychedelische chocolade’. In de vijfhonderd stuks repen was 3 kilo psilocine verwerkt. Hij zou die onder meer aan daklozen hebben gegeven.