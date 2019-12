’Broer Rasta’ (28) van Dream or Donate: ’Ik ben alles kwijt’

Het werd deze zomer landelijk nieuws en leidde tot veel controverse rond de persoon van Broer Rasta: zijn crowdfundingplatform zou door kwaadwillenden gehackt zijn, waardoor grote sommen geld van donateurs waren verdwenen. De 28-jarige Rasta beloofde op de nationale televisie dat alles, naar verluidt een of twee ton, terugbetaald zou worden.

Dat bleken geen loze woorden. Slechts een klein aantal geschillen moet nog worden opgelost, maar het gros van de claims is rechtgezet. Royce de Vries, advocaat van de gedupeerde inzamelaars, bevestigt tegen RTV Oost dat Rasta royaal meewerkte aan het herstel. „Eigenlijk was binnen een maand alles afgewikkeld.”

Maar om die schuldeisers tegemoet te komen, moest Broer Rasta wel afstand doen van zijn landgoedvilla, sportwagen en allerhande spullen. „Ik ben alles kwijt”, vertelt hij over de telefoon tegen De Telegraaf. „Ik ben nu gewoon lekker bezig met muziek en kan mijn kinderen weer wat meer zien. Opnieuw beginnen is ook heel erg mooi.”

Bekijk ook: Oprichter Dream or Donate maakt geld over

Reggae

De ’rastafari’ wil de reggaewereld in met liedjes over „de zon, positieve energie, eerlijk en ook heerlijk eten. En dus niet over zaken als liefdesverdriet, over shit en hoe beroerd de wereld is.” Recent nam hij nog een nummer op: Ik neem je mee.

Of hij daar centjes mee in het laatje krijgt? „Iedereen moet werken. Ik geloof dat ik met muziek mijn geld kan verdienen. Ik wil geen uitkering trekken en heb ook niet veel nodig. Ik vind het niet erg om op de grond of de bank te slapen.”

Bekijk ook: Vijf vragen over crowdfunding na knauw

Belastingaanslag

Broer Rasta hangt nog wel een forse aanslag van de Belastingdienst boven het hoofd. „Ik ga geen bedrag noemen, maar het is meer dan ik kan betalen. Het zal dus wel de schuldsanering worden.” Maar, benadrukt hij: „Alles komt goed.”

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952.