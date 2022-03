Slachtoffer schietpartij Amsterdamse Rivierenbuurt overleden

De schietpartij vond rond 19.05 uur plaats. Het slachtoffer werd aangetroffen in de Kinderdijkstraat, waar hij ter plekke werd gereanimeerd. In het ziekenhuis is hij uiteindelijk aan zijn verwondingen overleden.

„Hij was in het gezelschap van een groepje anderen. De verdachte zou volgens getuigen zijn komen aanrennen, opende het vuur op de groep en is daarna weggevlucht, mogelijk in de richting van de Rijnstraat. Het is op dit moment niet duidelijk of de 21-jarige Amsterdammer het doelwit was van de schutter”, aldus de politie.

De politie heeft getuigen of mensen met beelden van het incident opgeroepen zich te melden.