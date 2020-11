Cocaïne met straatwaarde van 900 miljoen euro onderschept in Antwerpen

De vangst is gelinkt aan de bende van de corrupte ex-politiechef Willy Van Mechelen die vorige maand opgerold werd. De straatwaarde van de drugs, 11.500 kilo zuivere cocaïne, wordt geschat op 900 miljoen euro. Drie personen zijn opgepakt. „Hallucinante cijfers. De grootste overzeese drugsvangst ooit, wereldwijd”, aldus het Belgische Openbaar Ministerie. Het absolute record staat op naam van een schip dat langs de kust van Zuid- naar Noord-Amerika voer met 16 ton cocaïne aan boord.

In de zaak van de Bende Van Mechelen zitten nog steeds 22 mensen in de cel. In de loop van het onderzoek ontdekten rechercheurs dat er nog een schip van de bende onderweg was vanuit Guyana. Dat schip kwam vorige week aan in de haven van Zeebrugge. De containers werden overgeladen en op binnenschepen naar de Antwerpse haven gevoerd. Eindbestemming zou een Nederlands bedrijf net over de grens geweest zijn.

Woensdag weren er vijf huiszoekingen verricht. Drie in België (Antwerpen en Temse) en twee in Nederland (Landgraaf en Beek). Twee personen zijn verhoord. In Nederland werd één persoon aangehouden met het oog op uitlevering naar België.