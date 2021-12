Hongkongse mediamagnaat opnieuw aangeklaagd

De publicaties tussen april 2019 en juni 2021 konden volgens de aanklagers „haat, minachting of onvrede opwekken” jegens de Hongkongse en Chinese regeringen. Apple Daily was een drijvende kracht achter de prodemocratische demonstraties en acties tegen de regering in Hongkong. Meerdere protesten eindigden in confrontaties met de oproerpolitie.

Apple Daily

De 74-jarige Lai geldt in Hongkong als een van de prominentste voorvechters van democratie. Sinds China er vorig jaar een omstreden veiligheidswet invoerde, is de prodemocratische beweging de kop ingedrukt. De wet betekende ook het einde van Apple Daily. De krant stopte in juni met publiceren nadat werknemers werden opgepakt en tegoeden werden bevroren.

Eigenaar Lai zit al ruim een jaar vast. Hij is veroordeeld tot twintig maanden cel voor het bijwonen van illegale bijeenkomsten, waaronder een herdenking voor de slachtoffers van de met geweld neergeslagen studentenprotesten op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing in 1989. Hij wordt ook verdacht van het overtreden van de veiligheidswet, waarvoor hij levenslang kan krijgen.