Man met vuurwapen in auto parkeert wagen op terrein marechaussee

Schiphol - Een 26-jarige man uit Zaandam is vrijdag aangehouden door de marechaussee. De automobilist had zijn auto geparkeerd op het parkeerterrein van de de politiedienst van de Koninklijke Marechaussee en tijdens een doorzoeking van de wagen bleek er een vuurwapen in het voertuig te liggen.