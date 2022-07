Meisje (9) doodgestoken op straat Engeland, twintiger opgepakt

Het negenjarige slachtoffer werd donderdag omstreeks 18.20 uur doodgestoken in een rustige straat in het centrum van Boston (Lincolnshire), in het oosten van het Verenigd Koninkrijk.

Koffiezaak

Lillia Valutyte was met haar zusje van vijf jaar oud aan het spelen in Fountain Lane, toen ze ineens aangevallen werd door een man met een steekwapen. Volgens Britse media gebeurde dat op slechts enkele meters van een koffiezaak waar de moeder van het tweetal aan het werk was.

Zaterdagnamiddag maakte de politie bekend dat een 22-jarige man is opgepakt in een park. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Lillia Valutyte en is de enige verdachte in de zaak, beklemtoont een woordvoerder van de politie.

De moord leidde in heel het land tot verontwaardiging, ook de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel reageerde geschokt.