Buurt houdt de wacht na mysterieuze verdwijning jonge zwaantjes

LELYSTAD - Een zwanenpaar dobbert met de hals naar beneden in een watertje bij een treurwilg in Lelystad. „Ze zijn in de rouw”, zegt voorzitter Susan van de Waal van de lokale dierenambulance. „Normaal zwemmen ze met hun kop omhoog en zien ze er statig uit. Maar nu niet meer.” Zeer waarschijnlijk is het paar deze week haar jongen verloren. Net als bijna dertig andere zwanenparen in Lelystad. „De jongen - pulletjes - zijn gestolen.”