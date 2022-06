Minderjarige naar het ziekenhuis door geweld bij flat in Ede

Bij de Elskamp, een hoge flat in Ede-Zuid, ging het rond 22:30 uur mis. Het aangevallen minderjarige slachtoffer werd na het incident direct naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere politiewagens kwamen met spoed ter plaatse, maar er is niemand aangehouden. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

Agenten hebben sporenonderzoek verricht. Ook zijn er getuigen gehoord, maar de politie is nog op zoek naar aanvullende getuigenissen of camerabeelden.

Tips? Mail v.lengkeek@telegraaf.nl