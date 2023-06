Kabinet opperde taks op vlees of zuivel om landbouwakkoord te betalen

Dat blijkt uit een bijlage van het concept-landbouwakkoord dat het kabinet afgelopen vrijdag publiceerde. Het akkoord werd uiteindelijk niet gesloten, nadat boerenorganisatie LTO besloot te breken. Maar de onderhandelaars waren al een heel eind met de gesprekken.

Saillant detail is dat het kabinet zelf met een voorstel is gekomen om de rekening voor de transitie van het boerenbestand neer te leggen bij de burger. Het gaat om het geld dat nodig is om boeren te betalen voor natuurbeheer dat ze op hun eigen land zouden gaan doen als ze minder dieren mogen houden. Adema oppert bijvoorbeeld een belasting op zuivel, ’niet duurzame voedselproducten zoals vlees’ of een taks op kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.

De voorstellen zijn opvallend. Bij zuivelproducten is het plan om bijvoorbeeld op melk dezelfde taks te heffen als op frisdranken zoals cola. Die gaat per 1 januari naar ruim 26 cent per liter. Het idee van een vleesbelasting werd vorig jaar nog getorpedeerd door de Tweede Kamer, toen Adema’s voorganger Henk Staghouwer opperde daar onderzoek naar te laten doen.

Inflatie

De taksplannen leiden tot opgetrokken wenkbrauwen bij Kamerlid Pieter Omtzigt: „Het kabinet stelt nu zelf belastingverhogingen voor op zuivel, op vlees, op gewasbeschermingsmiddelen en op kunstmest, zomaar even in een voetnoot, terwijl de inflatie torenhoog is en de boodschappen heel duur zijn.”

Volgens een woordvoerder van Adema is het idee van een heffing op zuivel inderdaad voorbij gekomen, maar ’heeft het kabinet daar direct vanaf gezien, al voor het stoppen van de overleggen van het landbouwakkoord’. Waar het geld om de boeren tegemoet te komen dan wel vandaan moest komen, was volgens het ministerie ’dus nog onderwerp van bespreking (en nog niet besloten)’.