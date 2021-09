RIVM meldt 2245 nieuwe coronabesmettingen

Het gemiddeld aantal meldingen over zeven dagen schommelt al langere tijd rond hetzelfde niveau en daalde zaterdag naar 2440. Vorige week zaterdag lag dat gemiddelde nog op 2519 gevallen per dag.

In Rotterdam kregen 184 mensen sinds vrijdag te horen dat ze met het coronavirus besmet waren geraakt, in Amsterdam waren dat er 162. Uit Den Haag kwamen 123 nieuwe meldingen van besmettingen, uit Utrecht 71 en uit Almere 44.

Het aantal sterfgevallen nam tussen vrijdag en zaterdag met zes toe. Dat betekent niet dat deze mensen allemaal het afgelopen etmaal zijn overleden, sterfgevallen worden vaak later gemeld. In de laatste zeven dagen kreeg het RIVM 33 meldingen van sterfgevallen, gemiddeld iets minder dan vijf per dag. Dit gemiddelde is de laatste drie dagen gedaald.

Minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal met 25 afgenomen. Op de verpleegafdelingen liggen 23 patiënten minder, op de intensive cares daalde het aantal patiënten met 2. In totaal liggen er nu 648 patiënten in het ziekenhuis met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Dat meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zaterdag. Vrijdag nam het aantal patiënten nog toe, na een paar dagen van lichte daling.