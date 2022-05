Politie schaalt vermissingszaak 19-jarige Xavier uit Sittard op

Uit nieuwe informatie die is gedeeld door de politie lijkt het erop dat Xavier Durlinger zich die bewuste woensdagavond voortbewoog op een fiets. Hij is voor het laatst gezien om 22.30 uur aan de Ligne in Sittard. Hij fietste toen op een zwarte herenfiets van het merk Cortina. Deze fiets is voorzien van een traditionele koplamp, een standaard en schijfremmen aan de voorzijde. Van zowel Xavier als zijn fiets ontbreekt sindsdien ieder spoor. De zaak is inmiddels opgeschaald naar een urgente vermissing.

De politie houdt in het onderzoek nog alle scenario’s open. Er zijn camerabeelden veiliggesteld en er wordt gesproken met personen die meer kunnen vertellen over de vermiste Sittardenaar. Tevens worden personen gehoord die hem mogelijk nog gezien hebben die woensdagavond.

Xavier droeg een zwarte pet met goudkleurige letters van het merk Versace couture, een spijkerbroek en een zwart T-shirt. De 19-jarige Sittardenaar is 1.80 meter groot en heeft donkerbruin haar en donkergroene ogen.

Personen die meer informatie over zijn mogelijke verblijfplaats kunnen geven dienen contact op te nemen met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).