Officieren van justitie vegen vloer aan met Thijs H. én zijn ouders

MAASTRICHT - Het Openbaar Ministerie in Limburg heeft een gevangenisstraf van 24 jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen Thijs H. wegens het plegen van drie moorden in mei 2019. In een zeldzaam fel requisitoir veegden de officieren van justitie dinsdag de vloer aan met de verdachte, met zijn ouders, met zijn advocaat en met de deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC).