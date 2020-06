OM eist 24 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen Thijs H.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben geconcludeerd dat H. ten tijde van de gruwelijke misdrijven aan een „ernstig psychotische ontregeling” leed, die in de zomer van 2018 zou zijn ingezet. Zij beschouwen de verdachte als volledig ontoerekeningsvatbaar en hebben de rechtbank geadviseerd tbs met dwangverpleging op te leggen.

Het Openbaar Ministerie meent echter dat Thijs H. „verminderd toerekeningsvatbaar” is en niet „volledig ontoerekeningsvatbaar”, zoals het Pieter Baan Centrum heeft geconcludeerd. Het onderzoek naar de psyche van H. in het PBC, de observatiekliniek van justitie, is „gemankeerd” geweest. Bevindingen van andere gedragskundigen, die H. eerder sprak, zijn volgens de officier van justitie ten onrechte genegeerd.

Het PBC heeft volgens justitie te zwaar geleund op het verhaal van H. zelf en dat van zijn naasten. Daarnaast beschikten de onderzoekers niet over alle relevante informatie. Daardoor is een incompleet beeld ontstaan, dat het PBC in een rapport heeft beschreven. Het PBC heeft geadviseerd H. tbs met dwangverpleging op te leggen.

’H. ging berekenend te werk’

Dat H. gebrand is op een dergelijk advies, ligt volgens het OM voor de hand. „Alleen met volledige ontoerekeningsvatbaarheid heeft H. de kans binnen afzienbare tijd weer buiten te komen”, aldus het OM. „En dat weet hij zelf ook.” Justitie meent dat H. berekenend te werk is gegaan en dat hij het afleggen van zijn telkens wisselende en aangepaste verklaringen er een strategie op na heeft gehouden.

Onze verslaggever Saskia Belleman was in de rechtbank aanwezig. Lees haar twitterverslag terug onderaan dit bericht.

Tijdens de zitting bleek tevens dat zich vorige week een nieuwe getuige heeft gemeld. Deze verklaart dat Thijs H. hem in een Haags café heeft aangesproken. Hij zou daar hebben gezegd dat hij wilde weten hoe het was om iemand aan een mes te rijgen. De getuige nam direct afstand van hem.

Thijs H. zegt nooit in het betreffende café te zijn geweest. „Ik heb nooit tegen iemand verteld dat ik iemand aan het mes zou willen rijgen. Ik was daar niet.”

H. heeft bekend dat hij op 4 mei vorig jaar in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssumerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man. H. had een studentenkamer in Den Haag. Ten tijde van de moorden in Limburg verbleef hij in het huis van zijn ouders in Brunssum.

Spijt

H. heeft zijn bekentenissen vorige week voor de rechtbank herhaald en bevestigd. Ook betuigde hij spijt. Hij raakte geëmotioneerd bij het aanhoren van verklaringen van nabestaanden van de slachtoffers. Tijdens twee intensieve zittingsdagen werd H. onderworpen aan een spervuur van vragen van zowel de rechtbank als het Openbaar Ministerie.

Het OM plaatst tal van vraagtekens bij de psychische ontreddering van H. Justitie heeft tijdens het proces aanwijzingen op tafel gelegd die erop zouden kunnen duiden dat H. andere drijfveren heeft gehad voor het extreme geweld dan de wanen die hij in zijn diverse verklaringen heeft proberen te beschrijven. H. zegt dat hij „berichten en signalen” kreeg uit onder meer kentekens van voertuigen en nieuwsberichten. Hij zou bang zijn geweest dat zijn familie zou worden uitgemoord als hij niet voldeed aan de „opdracht” mensen te vermoorden.

Officieren van justitie Joan Holthuis (links) en Diana van Gosen (rechts) tijdens hun requisitoir. Ⓒ PETRA URBAN

Kritiek op ouders

Het Openbaar Ministerie uitte tevens felle kritiek op de houding en het gedrag van de ouders van drievoudig moordverdachte Thijs H.

H. verbleef ten tijde van de twee moorden op de Brunssummerheide, op 7 mei, in het huis van zijn ouders in Brunssum. Hij verliet het pand om circa 10.15 uur en keerde om 13.30 uur terug, met bloedspatten op zijn kleding en geestelijk verward. Het OM wijst erop dat toen al bekend was dat er twee ernstige misdrijven op de heide hadden plaatsgevonden. Ook was de moord in Den Haag, drie dagen eerder, ruimschoots landelijk nieuws geweest.

Het moet de ouders, meent het OM, „op zijn minst door het hoofd zijn geschoten dat hun zoon er iets mee te maken had.” Zij hebben niets gemeld. „Integendeel”, aldus de officier van justitie, „ze wassen zijn kleding en het mes.”

Het OM wees er ook op dat H.’s ouders naar Den Haag zijn gereden, op het moment dat H. in ggz-instelling Mondriaan was opgenomen, en daar zijn studio hebben opgeruimd. „Een vreemde actie”, aldus het OM. De ouders namen een vuilniszak mee naar Limburg. In de studio had nog geen onderzoek door forensisch specialisten plaatsgevonden. Volgens het OM hebben de ouders met het opruimen „het sporenbeeld verstoord.”