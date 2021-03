AEX naar licht hogere opening

Vandaag komt voor de AEX het hoogste niveau sinds september 2000 weer in het vizier.

De plus voor de AEX, die op jacht is naar het record van 703,18 punten intraday op 5 september 2000, is maar een kleine, aldus brokers. Er is veel volatiliteit in de markt.

Optimisme bleek op te leven onder Duitse exporteurs. Volgens de nieuwse Ifo-index stegen in maart de exportverwachtingen voor de industrie van 11,9 punten naar 24,9 punten. Dat is het hoogste niveau sinds januari 2011.

In Aziatische markten werden grote beleggers positiever over het effect van toename van vaccinaties tegen corona.

Coronazorgen

In Duitsland voert Bondskanselier Merkel de druk op de Duitse deelstaten op om zich aan een afgesproken aanscherping van de coronamaatregelen te houden na het snel stijgende aantal nieuwe corona-infecties.

De Nikkei 225 in Japan stijgt 0,6%. De Shanghai Composite noteert 0,3% hoger. De Hangseng-index koerst 0,4% in het rood.

China kondigde nieuwe sancties aan tegen de Verenigde Staten en Canada, in reactie op kritiek op de behandeling van de Oeigoerse moslimminderheid in de regio Xinjiang.

Futures voor opening van beurzen in New York staan voor de Dow Jones 0,5% lager, die voor de S&P 500 daalt 0,6%, de Nasdaq verliest 0,8%.

Vrijdag komen cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt naar buiten, waar een stevige toename van banen wordt verwacht dankzij de steunpakketten.

Olieprijzen dalen ruim 2%. De euro daalt 0,1% tegen de dollar bij $1,18.

Bodemonderzoeker Fugro voegt Marc de Jong, voorheen ceo bij LM Wind Power, toe tot zijn bestuur. Hij is ook bestuurder bij Deense private-equitybedrijven en zit in de raad van commissarissen bij ASM International. Harrie Noy treedt na negen jaar terug als voorzitter van de raad van commissarissen, bestuurslid Sjoerd Vollebregt volgt hem op.

