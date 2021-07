‘Gewone burger draait op voor peperdure klimaatplannen van Timmermans’

Premium Binnenland

Hotelgasten midden in de nacht geëvacueerd naar Limburgse sporthal: ‘Ik weet nu wat een vluchteling is’

Veertig gasten van driesterrenhotel Hotel Vue in Berg en Terblijt zijn midden in de nacht geëvacueerd om de nacht door te brengen in de sporthal van het Limburgse dorp. „Het lijkt wel op de militaire dienst.”