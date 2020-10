Alle 15.000 KiKa knuffelberen Heerenveen binnen dag verkocht

De verkoop van de duizenden beren heeft 225.000 euro opgeleverd. Dat bedrag loopt volgens een woordvoerder van de stichting nog verder op omdat er ook nog donaties binnenkomen en er ook nog beren zonder voetbalshirt te koop zijn.

Met de symbolische actie van KiKa, de voetbalclub en farmaciebedrijf MSD, vroegen ze aandacht voor kinderen in Nederland die kanker hebben. De drie partijen kwamen met het plan omdat publiek bij het betaald voetbal vanwege de coronamaatregelen geen eredivisiewedstrijden mag bijwonen.

Het aantal KiKa-beren in het stadion staat symbool voor de ongeveer 15.000 kinderen in Nederland met kanker of die kanker hebben overleefd.